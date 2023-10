Inflationsberg: Keine Entwarnung!

Sie stieg im Juni gegenüber dem Vorjahr um 5,4 Prozent an – damit beträgt die Kerninflation im ersten Halbjahr 2023 konstant mehr als 5 Prozent.



Ein „Ende“ der Inflation ist damit leider noch nicht in Sicht und die Notenbanken haben weiter zu kämpfen – vor allem für die Erreichung des Primärziels Geldwertstabilität.



Es ist nicht so, dass man ihnen mangelnde Aktivität vorwerfen kann, im Gegenteil. EZB und Fed haben innerhalb eines Jahres die Zinsen so schnell und so stark erhöht wie seit vierzig Jahren nicht mehr.



Und sie haben zusätzliche Zinserhöhungen in Aussicht gestellt, falls sich die Teuerung weiterhin als hartnäckig erweisen sollte.