Rezession, na und?

Aus Anlegersicht bedeutet das Folgendes: Unternehmen können ihre Umsätze und ihre Gewinne mit der Inflation steigern. Aktien, deren Kurse nominal handeln, bieten langfristig orientieren Anlegern somit einen impliziten Inflationsschutz. Eine Erkenntnis, die eigentlich keine besondere ist. Schließlich sind es gerade die Unternehmen mit ihren Preiserhöhungen, die eine breit angelegte Inflation erst verursachen.

Gute Argumente in jedem Szenario

Natürlich kann niemand die kurzfristige Wirtschaftsentwicklung mit Sicherheit vorhersagen, geschweige denn die Entwicklung am Aktienmarkt. Was, wenn die Geldpolitik die Wirtschaft am Ende doch in die Knie zwingen muss, um ihr Mandat der Preisstabilität erfüllen zu können? Wenn Unternehmensgewinne im Zuge eines deutlichen Wirtschaftseinbruchs unter Druck geraten? Auch in einem solchen Szenario gibt es gute Argumente für ein Aktieninvestment. Greift in einem solchen Fall doch die Reflexivität der Geldpolitik.

Denn erreicht die Geldpolitik ihr Ziel der Preisstabilität und die Inflationsraten sinken spürbar, dürfte der zinsseitige Bewertungsdruck auf Aktien wieder abnehmen. Der Gegenwind von gestern könnte also der Rückenwind von morgen sein. Für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont und der Bereitschaft, temporäre Kursschwankungen zu akzeptieren, bleibt ein Aktienportfolio gut geführter und ertragsstarker Unternehmen zumindest aus unserer Sicht also immer eine Option – in jedem Szenario.