Das Jahr der Unternehmensgewinne

Vor allem die hohe Inflation dürfte den Unternehmen 2022 ein Rekordwachstum bescheren – und die Gewinne steigen lassen. Hintergründe und Aussichten.

Das Jahr 2022 kann als ein Jahr der Rekordinflation gelten, als ein Jahr des Krieges und der Energiekrise. So negativ das Umfeld auch war – 2022 dürfte gleichfalls als ein Jahr mit einem rekordverdächtig hohen Gewinnwachstum der Unternehmen in die Geschichtsbücher eingehen.

Wie beinahe jedes Jahr, lagen die Gewinnschätzungen der Analysten für das Gesamtjahr im hohen einstelligen Bereich. So weit, so ungewöhnlich. Nach dem ersten Halbjahr weicht der Optimismus - gerade was die Gewinne europäischer Unternehmen angeht – dann aber in der Regel meist einer gewissen Ernüchterung.

Nicht so in diesem Jahr. Im Gegenteil: Die Schätzungen steigen kontinuierlich weiter an. Nach nun elf von zwölf Monaten zeichnet sich ein klares Bild ab: die Gewinne der Unternehmen, die im weltweiten Aktienindex MSCI World abgebildet werden, dürften sogar eher um zehn statt der zu Jahresbeginn erwarteten sieben Prozent ansteigen. Die Gewinne europäischer Unternehmen werden im Gesamtjahr 2022 vermutlich sogar um mehr als 20 Prozent zulegen.