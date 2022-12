Diät fürs Sparschwein

Nach dem Ende der Corona-Restriktionen sanken die Sparquoten wieder auf „normale“ Sätze, in den USA fiel die Quote um mehr als 20 Prozentpunkte. Dann kam die Inflation. In Deutschland stiegen die Preise im Oktober um 10,4 Prozent zum Vorjahreszeitraum, in den USA um 7,7 Prozent.

Auf Sicht dürfte die Sparneigung wohl erst einmal niedrig bleiben. Mit einem schnellen Ende der Preissteigerungen rechnen wir nicht. Die Inflation wird irgendwann wieder sinken, aber wohl noch ziemlich lange über den historisch niedrigen Sätzen der vergangenen Dekade liegen. Für Menschen mit geringem Einkommen wird es so zu einer Herausforderung, etwas zurückzulegen. Zumindest, wenn die Einkünfte nicht im gleichen Maße steigen.

In früheren Zeiten war eine hohe Sparquote auch das Resultat eines aus Vorsichtsgründen zurückhaltenden Konsums. Trotz Krieg, Rezession und Pandemie dürfte sich das nun ändern.

Der Text ist in der aktuellen Position erschienen, die Sie hier kostenlos abonnieren können.