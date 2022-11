Gefährliche Abhängigkeiten

Seit einiger Zeit gelten enge Handelsbeziehungen zu China als Risiko. Eine Studie des Flossbach von Storch Research Institute zeigt, bei welchen Produkten die EU besonders verwundbar ist.

Spätestens seit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine gilt eine einseitige Abhängigkeit von China als Risiko. Kann sie doch zu einem Verlust an strategischer Souveränität führen. Immerhin hat China bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass es bereit ist, sein wirtschaftliches Erpressungspotenzial bei der Versorgung mit wichtigen Ressourcen zu nutzen.

Agnieszka Gehringer vom Flossbach von Storch Research Institute hat analysiert, in welchen Bereichen die Abhängigkeiten der EU von China besonders ausgeprägt sind und was jetzt wichtig wäre.

China dominiert bei Importen

Derzeit kommen fast 23 Prozent unserer Gesamteinfuhren aus China. Damit ist China importseitig der wichtigste Handelspartner der EU, bei den Ausfuhren sind es die USA. Die Abhängigkeit scheint hier also hoch. Dieser Eindruck bestätigt sich, wenn man einzelne Produktgruppen analysiert. Hier ist sie am stärksten bei Maschinen und Transportmitteln ausgeprägt, der wertmäßig wichtigsten Einfuhrkategorie der EU (siehe Grafik unten). Doch spielt China in fast allen in der Grafik dargestellten Produktkategorien eine dominierende Rolle.