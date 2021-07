Fünf weitere Jahre ohne Zinsen?

Die Europäische Zentralbank (EZB) rückt Zinserhöhungen in weite Ferne. Am Markt macht sich Ernüchterung breit. Was bedeutet das für Sparer?

Wer wissen möchte, wie Profi-Anleger die Zukunft einschätzen, für den lohnt der Blick auf die einschlägigen Kennzahlen und Indizes. Für den Geldmarkt der Eurozone, der kurzfristige liquide Anlagen abbildet, sind aktuell etwa die Drei-Monats-„EURIBOR-Futures“ interessant. Die Abkürzung EURIBOR steht für „Euro Interbank Offered Rate“, was übersetzt die durchschnittlichen Zinssätze sind, zu denen sich europäische Banken untereinander Anleihen in Euro gewähren (in diesem Falle für drei Monate). Futures sind wiederum Termingeschäfte, mit denen Geldmarktsätze in der Zukunft (etwa in einigen Jahren) gehandelt werden.

Die Drei-Monats-„ EURIBOR-Futures“ zeigen also, wie der Markt die Renditen von kurzfristigen Ausleihgeschäften in der Zukunft einschätzt. Sie bilden die Zinserwartungen am (Euro-)Geldmarkt ab. Dass die Zinsen für kurze Laufzeiten auf Sicht wieder steigen, scheint mit Blick auf diesen Markt beinahe ausgeschlossen. Wir haben die Zinserwartungen für die nächsten fünf Jahre einmal in einer Grafik abgebildet. Die blaue Linie zeigt die EURIBOR-Zinserwartungen (in Prozent) für die nächsten fünf Jahren zum Zeitpunkt Ende Mai, die gelbe Linie mit dem Stand 22. Juli (dem Tag, als die Europäische Zentralbank (EZB) ihre jüngste Ratssitzung abhielt).